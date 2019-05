Thiago Martins chora ao relembrar tiroteio que quase tirou a vida de seu irmão

27/05/2019 | 12:11



Ao marcar presença no Tamanho Família, Thiago Martins relembrou sua infância. O ator cresceu no Vidigal, uma comunidade do Rio de Janeiro, e chorou ao falar sobre a vez em que achou que seu irmão havia morrido em um tiroteio. Chamado Carlos André, com o apelido de Careca, ele é considerado um segundo pai para Thiago.

Em entrevista, ele relembra:

- O momento mais triste da minha vida foi quando eu achei que ia perder esse cara. Foi quando ele tomou um tiro e minha vida mudou. Ele trabalhava em uma rádio comunitária lá no Vidigal. Ele parou para tomar uma cerveja com uns amigos ali em um bar, e aí faltou luz no Vidigal, e começou a ter um grande tiroteio. E se você não deve nada, você deita no chão e seja o que Deus quiser. Meu irmão deitou no chão. E aí, por uma covardia, deram um tiro no meu irmão. E eu lembro como se fosse hoje. Eu estava com a minha mãe dentro de casa e a minha mãe sempre colocava a gente para baixo da escada porque tinha um número maior de paredes. O telefone tocou, mas antes do telefone tocar, minha mãe falou: Aconteceu alguma coisa com o Carlos André.

Ele continua, visivelmente emocionado:

- Foi o momento que eu falei: agora eu sou o homem da casa. [Foi um amigo que ligou] e disse: seu irmão acabou de ser atingido, desce aí.

Porém, tudo ficou bem e o irmão de Thiago se recuperou. Menos mal, né?