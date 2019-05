Mulher afirma ser a verdadeira mãe de Wesley Safadão: A dor maior foi ter que me separar de você

27/05/2019 | 12:11



Wesley Safadão teve seu nome envolvido em uma nova polêmica recentemente. Nas redes sociais, uma mulher chamada Vanuzia afirmou ser a verdadeira mãe do cantor. Vanuzia diz em seus relatos que está distante do filho há muitos anos e que um de seus maiores sonhos é realizar um exame de DNA para comprovar sua história. A seguir, veja um dos textos escritos por ela em seu Instagram:

Meu filho, eu nunca deixei de te amar. Nunca deixei de orar por você. Tenho fé em Deus que nós ainda vamos nos encontrar, pois Deus é bom w sabe de tudo. Um dia você vai saber toda a verdade pois nós merecemos esse encontro, pois meu amor é tão grande, ninguém imagina o tanto que eu te amo. Nunca me esqueci do dia em que você nasceu, a dor maior foi ter que me separar de você. Ninguém imagina a dor da mãe que tem que se separar do filho, mas tudo foi permissão do Senhor. Agora você está crescido, está com 30 anos, mas eu ainda não perdi a esperança de nos encontrarmos. Te amo, meu filho.

Em outra declaração, Vanuzia diz que não está inventando nada:

Estou aqui para lhe dizer que eu não sou enviada nem mandada por ninguém. Só queria fazer um DNA com Wesley, pois tenho certeza que se eu conseguisse, ia mudar a história de todos. Ele pode sim ser o meu filho, não estou inventando nada, tudo que eu estou falando é verdade pois eu já tentei de várias maneiras e ninguém quer me ajudar. Eu preciso conseguir fazer esse DNA, só isso vai provar que ele é meu filho.

Em resposta a um Instagram de fofoca, Safadão ainda comentou sobre o caso:

Semana começou boa! Já ganhei outra mãe? Alguém avisa pra essa moça que minha família já é grande demais!

No perfil de Vanuzia há várias montagens que comparam o cantor com seus filhos, além de fotos com o objetivo de mostrar o quanto ela é parecida com Safadão. E aí, o que você achou dessa história?