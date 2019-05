O.J. Simpson revela detalhes picantes de suposto caso que teve com Kris Jenner

27/05/2019 | 12:11



O clã Kardashian-Jenner não fica muito tempo sem uma nova polêmica e nem a matriarca fica de fora! Recentemente, o passado de Kris Jenner voltou à tona e surgiram detalhes fortes e picantes de como teria sido o caso dela com o O.J. Simpson.

De acordo com a Page Six, Norman Pardo relembrou em seu documentário detalhes do caso de dupla traição. Ele é ex-agente de O.J. e lançará o filme Who killed Nicole?, sobre o caso de assassinato de Nicole Simpson. Ela foi casada com o ex-jogador de futebol americano, que inclusive é o principal suspeito do crime.

Pardo teria dito que o caso dos dois começou em uma jacuzzi. Kris ainda era casada com Robert Kardashian que era muito amigo de Simpson, na época marido de Nicole. Os dois casais estavam na banheira, até o momento que Robert e Nicole foram dormir, deixando os futuros amantes sozinhos. Este teria sido o começo do caso que eles teriam e o ex-atleta contou ao seu agente que o rolou naquela noite:

- Ele se levantou, abaixou seus shorts e eu vou te dizer exatamente o que ele disse: Os olhos dela saltaram para fora da cabeça e eu f**i aquela v****a até quebrar ela.

Pardo teria dito ainda em entrevista que o affair delas foi o que provocou ambos os divórcios. De acordo com o ex-agente, a atividade foi tão selvagem que Kris teve complicações depois:

- Eles tiveram que levar ela para o hospital duas ou três da manhã. Ela foi até o quarto de O.J. e disse: Você pode me levar para o hospital? Ele respondeu: Não, peça para o Robert fazer isso.

Mesmo com toda essa história, Robert foi o advogado de defesa do ex-jogador quando ele foi acusado de matar a esposa. Pardo disse que o pai de Kim, Kourtney e Khloé não comemorou sua vitória no tribunal porque ainda estava ressentido com toda traição.

Como se não bastasse toda essa história, Kris ainda viveu outra polêmica nos últimos tempos. No episódio de Keeping Up With the Kardashians que foi ao ar no último domingo, dia 26, a matriarca se envolveu em uma intriga com seu genro, Kanye West.

Toda a polêmica aconteceu porque o rapper mandou uma mensagem um pouco rude para o namorado de sua sogra. Ele sente que não conhece Corey Gamble o suficiente e escreveu para ele:

Veja, nós não conhecemos você. A gente nunca conheceu nenhum parente seu.

O clima de desconfiança com Corey é generalizado na casa das Kardashians. Khloé, por exemplo, nunca pensou que o relacionamento dos dois fosse durar e saiu em defesa de Kanye:

- A mensagem de de Kanye não foi a melhor, mas a essência do que ele disse é verdade. Corey costuma ser bem reservado e isso me deixa bem cautelosa. A gente não conhece o Corey muito bem.

Kris ficou muito ofendida com toda essa história e mandou um sermão para sua família:

- Eu quero que vocês saibam que não é legal quando vocês questionam meu relacionamento com o Corey e isso machuca meus sentimentos. Eu acho que você não percebem que o Corey está realmente cuidando de mim de uma maneira que ninguém nunca fez em toda a minha vida.

No final das contas tudo acabou ficando se ajeitando e Kim esclareceu os motivos das atitudes de seu marido e de suas irmãs:

- Ultimamente, a gente só quer proteger minha mãe. Ela sempre vai ser a coisa mais importante para nós, então nós vamos fazer o que podemos para tomar conta dela.