Wozniacki dá 'pneu', mas cai na estreia em Roland Garros; Kvitova abandona

27/05/2019 | 10:29



O segundo dia de disputas em Roland Garros começou com duas baixas de peso na chave feminina. A dinamarquesa Caroline Wozniacki sofreu uma dura derrota na estreia, enquanto a checa Petra Kvitova abandonou a competição por problema físico.

Em um jogo que simbolizou a sua irregular temporada até agora, Wozniacki aplicou um "pneu" na russa Veronika Kudermetova no set inicial. Mas caiu de rendimento na sequência e levou a virada, com duplo 6/3. Foi a primeira vitória da russa em um torneio de Grand Slam.

Ainda sem vencer na temporada, Wozniacki vem de resultados aquém do esperado, principalmente após faturar seu primeiro título de Grand Slam e ocupar o topo do ranking, no ano passado. Neste ano, perdeu suas duas partidas anteriores no saibro, em razão de lesões.

E, em Paris, deixou novamente a instabilidade tomar conta para sofrer nova dura derrota, para a 68ª do mundo. No terceiro, a 13ª do ranking chegou a esboçar uma reação, ao devolver uma das duas quebras sofridas, mas não foi além disso.

Na segunda rodada, Kudermetova vai enfrentar a vencedora do duelo entre a casaque Zarina Diyas e a local Audrey Albie, convidada da organização.

Antes mesmo de entrar em quadra pela primeira vez em Roland Garros, Petra Kvitova anunciou o seu abandono em razão de dores no braço esquerdo. Curiosamente, ela vinha de problemas na panturrilha nos últimos torneios. "Eu passei por uma ressonância magnética e, infelizmente, sofri uma lesão no braço esquerdo, o que não é legal", afirmou.

A checa tem como melhor resultado em Paris a semifinal disputada em 2012. Com o abandono, a atual número seis do mundo se afastou temporariamente da briga pela liderança do ranking. E agora vai se concentrar na preparação para Wimbledon, onde tem dois troféus no currículo.

OUTROS RESULTADOS - A holandesa Kiki Bertens, quarta cabeça de chave, a australiana Ashleigh Barty (8ª) e a britânica Johanna Konta (26ª) estrearam com vitória em Paris. Bertens venceu a local Pauline Parmentier por 6/3 e 6/4. Na segunda rodada, ela vai enfrentar a eslovaca Viktoria Kuzmova.

Barty, por sua vez, despachou a norte-americana Jessica Pegula por duplo 6/3. Sua próxima adversária vai sair do duelo entre a norte-americana Danielle Collins e a Alemã Tatjana

Maria. Já Konta superou a alemã Antonia Lottner por duplo 6/4. E terá pela frente a americana Lauren Davis.

Já a alemã Julia Görges (18ª cabeça de chave) e a bielo-russa Aliaksandra Sasnovich (32ª) foram eliminadas logo na estreia. A primeira foi derrotada pela estoniana Kaia Kanepi por 7/5 e 6/1. E Sasnovich caiu diante da eslovena Polona Hercog por 4/6, 6/2 e 8/6.

Também nesta segunda avançaram na chave feminina a norte-americana Jennifer Brady, a local Diane Parry e Mandy Minella, de Luxemburgo.