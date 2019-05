Redação



27/05/2019 | 10:18

O verão no Hemisfério Norte engloba períodos de férias de diferentes lugares do mundo. Nova Zelândia, Polônia e Turquia figuram entre os destinos favoritos dos brasileiros que pretendem passear durante essa época do ano. Os dados são da Booking.com, que avaliou o crescimento de reservas entre junho e agosto de 2018 e 2017. Veja quais foram as cidades mais procuradas pelos viajantes do Brasil.

Verão no Hemisfério Norte: destinos internacionais preferidos dos brasileiros

1 – Auckland, Nova Zelândia

Pixabay Vista da cidade de Auckland

2 – Braga, Portugal

Pixabay Cidade de Braga, em Portugal

3 – Gênova, Itália

Pixabay Gênova é opção para turistas brasileiros

4 – Helsinki, Finlândia

Pixabay Vista da cidade Helsinki, na Finlândia

5 – Istambul, Turquia

Pixabay Cidade de Istambul, na Turquia

6 – Lagos, Portugal

Pixabay Praia de Lagos

7 – Palermo, Itália

Pixabay Centro de Palermo, na Itália

8 – Salamanca, Espanha

Pixabay Turistas e moradores em Salamanca, na Espanha

9 – Sintra, Portugal

Pixabay Vista da cidade de Sintra

10 – Varsóvia, Polônia

Pixabay Cidade velha de Varsóvia, capital da Polônia

Em paralelo, alguns destinos brasileiros figuram como cidades em ascensão entre outras nacionalidades. Jericoacoara, no Ceará, por exemplo, aparece na lista dos franceses, enquanto Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP) são considerados destinos em alta em meio aos viajantes colombianos.

