Ludmilla tem a melhor performance da noite

27/05/2019 | 10:11



Após um período afastada dos palcos para se recuperar de um problema de saúde, Ludmilla voltou com tudo! No último domingo, dia 26, a funkeira voltou ao Show dos Famosos, quadro do Domingão do Faustão, depois de não participar da atração nas semanas anteriores porque estava com fortes dores na coluna, chegando até mesmo a ser internada.

Porém, Lud já mostrou que voltou com tudo! Em seu retorno, a cantora se apresentou como Deisy, do Fat Family, artista que morreu recentemente. Ela interpretou a música Jeito Sexy e conquistou o coração dos jurados e do público. Com uma caracterização que a deixou irreconhecível, Ludmilla levou nota dez de todos os jurados!

Assim, a intérprete de Cheguei e Onda Diferente deixou seus adversários para trás. Isso porque Diogo Nogueira interpretou Angela Ro Ro e teve as mesmas notas que Hugo Bonemer, que foi de Adam Levine. Com as piores notas da noite, Danielle Winits deixou um pouco a desejar em sua performance de Madonna.

Antes das apresentações começarem, no entanto, os jurados deram uma explicação sobre algo que estava incomodando um pouco o público. Os fãs do humorista Wellington Muniz, conhecido como Ceará, criticaram o júri acusando os jurados de estarem perseguindo o comediante, tudo isso por conta de antigas piadas de mau gosto que ele fazia no programa Pânico. Cláudia Raia esclareceu a polêmica:

- Eu não tenho problema nenhum com o Ceará porque ele sempre foi muito carinhosos comigo e o que a gente tenta fazer aqui é encorajar pessoas com carreiras consolidadas. Eles estão aqui com a cara e a coragem, se reinventando.

Por outro lado, Boninho não foi tão delicado assim:

- Eu já falei para ele que estou pegando no pé dele. Não é vingança, é quase.

E você, o que acha disso tudo?