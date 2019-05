Luta extrapola fronteiras

Do Diário do Grande ABC



27/05/2019 | 09:02



Centenas de moradores da região já deixaram claro, em depoimentos estampados neste Diário nos últimos dois meses, que não concordam com modelo paliativo para construção da Linha 18-Bronze do Metrô, projetada desde 2014 para ligar o Grande ABC à Capital por monotrilho. Não há a menor sombra de dúvida de que este é o desejo, e já de longa data, da esmagadora maioria entre os cerca de 2,7 milhões de habitantes das sete cidades. Assim como também o é de empresários, sindicatos, parlamentares e associações de classe, entre outros. Enfim, é esse modelo que o Grande ABC espera e merece, no mínimo pela sua importância econômica.

Mas a edição de hoje revela que a luta em defesa do Metrô, que a cada dia conquista adeptos na região, já ultrapassou as fronteiras das sete cidades e alcançou moradores da Baixada Santista que trabalham ou estudam no Grande ABC ou na Capital, que dependem de ônibus fretados para subir e descer a serra diariamente. E que para chegar a seus destinos são obrigados a enfrentar o caótico trânsito com o qual se deparam logo que chegam ao Planalto. Ou seja, viagens mais longas e cansativas.

Problemas que poderiam ser resolvidos, ou pelo menos minimizados, com a implantação da Linha 18 com modal de transporte sobre trilhos, conforme estabelecido no projeto original que agora o governo do Estado estuda trocar por BRT, que nada mais é do que um corredor de ônibus. Portanto, também sujeito a enfrentar trânsito pesado no trajeto entre a Estação Tamanduateí, na Capital, e Djalma Dutra, no Centro de São Bernardo, depois de cortar vias de intenso movimento em São Caetano e Santo André.

Como bem lembra administrador de empresa que opera com fretados, passageiros do Litoral com destino a São Paulo poderiam fazer a parada em São Bernardo, e daí seguir de Metrô. Exemplo de jogo em que todos podem ganhar: o usuário, com viagens mais rápidas e sem enfrentar o estresse do tráfego pesado, e as cidades, que ficariam livres de muitos carros e ônibus. Sem contar o meio ambiente, beneficiado com menos poluição no ar. Que o Estado ouça a voz das ruas.