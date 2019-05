Eliminação dramática, choro de Paola Carosella e até complô entre cozinheiros marcam episódio do MasterChef Brasil

27/05/2019 | 09:11



O talento acabou dando adeus à cozinha do MasterChef Brasil. Na noite do último domingo, dia 26, Helton, que se definiu como talentoso e vinha conquistando os jurados da atração, acabou sendo eliminado após errar no preparo de uma vichyssoise, sopa clássica francesa.

A eliminação do rapaz, de apenas 19 anos de idade, tornou o episódio o mais dramático da temporada. Além de Haila, sua melhor amiga na competição, ter ficado inconsolável, o mezanino, jurados e público também ficaram surpresos com a decisão dos chefs de cozinha, que não entraram em um acordo sobre a escolha da noite. Ao anunciar a saída de Helton, Paola Carosella foi às lágrimas e confessou que o trio de jurados não teve a mesma opinião sobre quem deveria se despedir do reality show:

- Eu acho que se alguém tem que ter a chance, são os jovens. Então me dói horrores que os mais jovens estejam aqui na minha frente. Não concordamos todos, nós três. Mas a pessoa que vai deixar o MasterChef hoje, com muita muita muita dor, é quem fez o pior prato, é assim que esse programa julga e avalia e o pior prato foi o teu Helton, disse ela.

Em seguida, a chef, que já havia dito que Haila precisava se tornar uma mulher de verdade, mostrou todo seu carinho pelo candidato:

- Eu teria um orgulho enorme se você fosse meu filho. Então eu só queria falar pra tua mãe que além do orgulho que ela já sente, ela pode carregar o meu também. eu teria gostado se você chegasse no final, foi uma delícia te ver cozinhando.

Haila também ficou aos prantos. A garota, segunda mais nova da competição, não conseguiu conter as lágrimas e disse que considera Helton como um irmão e estava sendo terrível para ela vê-lo ir embora, para que ela continuasse no programa. Ao ser consolada pelo mezanino, Haila passou mal e foi amparada por Juliana Nicoli, que correu para levá-la até a lata de lixo mais próxima para ela pudesse vomitar. A prévia do próximo programa já mostrou que Haila irá sofrer ainda mais com a saída do amigo daqui para frente. Em uma das provas, ela afirmou que estava difícil continuar sem Helton e em meio às lágrimas acabou ouvindo duras críticas de Paola Carosella.

No mezanino, os participantes que se salvaram da eliminação também ficaram surpresos com a saída de Helton. Lorena, que havia disputado a prova e vencido a etapa ao entregar uma canja de galinha, declarou que estava surpresa por ver Helton caindo em uma prova de sopas.

Já entre os internautas que acompanham o programa, o comentário que predominava no Twitter era o pedido de uma repescagem para que Helton possa tentar voltar para a competição.

Helton saiu! Eu agora lembrei que tem repescagem e sei que ele vai voltar com tudo

, escreveu um.

Ainda não me recuperei dessa eliminação do Helton, tô revoltada, disse outro.

Eu ligando pro programa implorando pra trazerem o Helton de volta, brincou outro.

O público também parece estar indignado com a postura de Juliana Nicoli e Fernando, que do mezanino, arquitetavam uma estratégia para prejudicar Helton. A edição do programa não deixou de exibir as conversas entre os dois participantes, entregando o desejo que eles tinham de que o garoto saísse do reality show o quanto antes.

Fernando foi o responsável por escolher qual sopa cada um dos participantes que disputava a prova de eliminação deveria preparar. Isso porque o cozinheiro comandou o grupo que venceu a prova de equipe na etapa anterior.

- É uma sopa que exige muito conhecimento. Então está na hora de botar a prova para ver se é sorte ou talento, disse Fernando nos bastidores.

Indignada, Juliana não gostou que Fernando escolheu uma das sopas mais fáceis para Helton:

- Devia ter dado para ele passar vergonha, disse ela.

E Fernando tentou se explicar para a colega:

- Eu falo item por item do que ele tem que pegar, mas ouvir conselho não é muito a praia dele, né? Eu dei a sopa mais fácil pra ele fazer, mas na verdade, eu dei porque eu sabia que ele não ia fazer ideia do que era.

Durante o preparo da sopa, Helton ficou perdido e confessou que não sabia preparar o clássico francês. Ele chegou a pedir para experimentar o modelo de sopa apresentado pelos chefs, no entanto, o pedido acabou sendo negado. Os jurados ainda deram pistas sobre os ingredientes, assim como Fernando. Mas o rapaz acabou preparando um creme bechamel com alho poró cru, que acabou desagradando principalmente o paladar de Jacquin.

Antes da prova de eliminação, os participantes ainda encararam duas rodadas eliminatórias. Na primeira, precisavam descobrir a faca correta para cortar cada ingrediente. André foi o único a errar e foi direto para a eliminação. Na segunda etapa, Juliana Nicoli se salvou após conseguir entregar três ostras cortadas perfeitamente em menos de três minutos.

Já na disputa de equipe, os cozinheiros tiveram que servir 50 convidados, que são apaixonados pelo cinema brasileiros. Eles cozinharam enquanto a projeção do filme O Cangaceiro, de Lima Barreto, era exibida no telão da Cinemateca em São Paulo. Inspirados no filme e no cangaço brasileiro, eles tiveram que montar menus que lembravam o nordeste do país.