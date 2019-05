Monte Verde tem atrações bacanas e boas opções de hospedagem

Redação



27/05/2019 | 08:18

A cidade de Monte Verde, localizada a 165 km de São Paulo, no sul de Minas Gerais, é um local muito procurado por paulistas e paulistanos. O destino tem bons restaurantes, atrações ecológicas, passeios na natureza e, à noite, conquista os visitantes com fondues, trutas e pizzas artesanais.

Trilhas, adrenalina, artes e fondue

Quem vai a Monte Verde pode visitar a Fazenda Radical em busca de adrenalina. Tirolesa, arco e flecha, arvorismo, quadriciclo e falcoaria são algumas das opções de diversão.

No Parque Verner Grinberg, a dica é fazer as trilhas para explorar o Chapéu do Bispo e a Pedra Redonda. Na hora do jantar, uma boa opção é a Casa do Fondue.

Para quem deseja curtir o clima frio, mesmo durante as outras estações do ano, vale a pena conhecer a Patinação Monte Verde e praticar a patinação no gelo. O pessoal que adora fazer compras durante a viagem pode ir à galeria Paula Unger. Também vale a pena experimentar as geleias naturais da Tia Nata.

Pousada em Monte Verde

A Pousada Jardim da Mantiqueira é uma boa opção para se hospedar na região. Ela propõe ao turista desacelerar. O conceito principal é fazer com que os clientes possam vivenciar experiências e sensações esquecidas no dia a dia. Entre elas, observar pássaros, borboletas ou esquilos e admirar as estrelas que se projetam no bosque de araucárias e bromélias.

Divulgação Vista do quarto da pousada em Monte Verde

Durante a estadia, o cliente tem contato permanente com a natureza. Ele pode desfrutar de um cenário quase intocado, que cerca toda a propriedade.

Os chalés são equipados com TV a cabo, frigobar, lareira, aquecedor e interfone. Além disso, o café da manhã, pode ser tomado até o meio-dia no restaurante ou na varanda. Vale destacar que mais de 90% das guloseimas são preparadas pela chef de cozinha Clarinês Fátima Ruppel. Ela é a responsável por bolos, tortas, geleias e pães. Dentre as delícias exclusivas estão a coalhada natural, o pão de pinhão e o café cremoso.

Diárias para feriado e férias de julho

Durante o feriado de Corpus Christi, de 20 a 23 de junho, a pousada tem diárias que variam de R$ 700 a R$ 1.300 por casal, incluindo o café da manhã.

Os preços em julho (temporada de inverno) variam entre R$ 550 a R$ 1.200 por casal.

