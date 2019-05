Em SP, Praça do Pôr do Sol passa por obras de requalificação

27/05/2019 | 07:57



O prefeito Bruno Covas entregou neste domingo, 26, a primeira etapa das obras de requalificação da Praça do Pôr do Sol, no Alto de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. No local, foram realizadas obras de recuperação das escadas, colocação de corrimãos e sinalizações de acessibilidade. Também foram criados dois playgrounds e um espaço para animais de estimação e foram plantadas árvores frutíferas da Mata Atlântica.

A recuperação da praça era uma demanda da Associação dos Amigos de Alto dos Pinheiros (SAAP). A presidente da associação, Marcia Kalvon Woods, contou que o espaço estava sofrendo com o acúmulo de lixo e a presença de ambulantes irregulares: "Eram organizados 'rolezinhos' aqui na praça. Além disso, ambulantes vendiam bebidas alcoólicas para menores - isso sem falar no consumo de drogas e o perigo de furtos e assaltos." Para Marcia, a questão não é a de regular o acesso às pessoas, mas trazer uma ocupação mais saudável e ordenada. "O mix de frequentadores é importante."

A esperança dos moradores é de que, com os novos equipamentos, a praça atraia mais famílias e proporcione uma ocupação mais diurna. O capitão da Polícia Militar Regivaldo Robson Vicente afirmou que na praça estão sendo realizadas operações constantes contra o uso de drogas: "Usamos motos e viaturas para o policiamento. Também contamos com o monitoramento através de câmeras." A subprefeitura de Pinheiros diz que vai intensificar a fiscalização dos ambulantes no local.

Os recursos investidos até o momento foram de R$ 350 mil - conseguidos via emenda do vereador Caio Miranda (PSD). Ele espera angariar mais recursos para a próxima etapa de obras com o apoio da iniciativa privada. A segunda fase deve contemplar uma nova drenagem, mais brinquedos para as crianças e novas reformas nas escadarias da praça. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.