27/05/2019 | 05:41



O presidente de Israel, Reuven Rivlin, disse no domingo, 26, estar chocado com a recomendação do comissário antissemitismo do governo alemão, Felix Klein, para que judeus não usem o quipá em certos locais públicos da Alemanha, sem especificar quais.

Segundo estatísticas de Berlim, o número de incidentes antissemitas e contra estrangeiros cresceu no ano passado, apesar da queda dos crimes politicamente motivados. (Com agências internacionais)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.