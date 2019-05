27/05/2019 | 05:30



Pelo menos três pessoas morreram e várias ficaram feridas no domingo, 26, em um ataque contra uma igreja católica no norte de Burkina Fasso, durante uma missa. Apesar de a autoria do ataque não ter sido reivindicada por nenhum grupo, Burkina Fasso vem sofrendo ataques jihadistas que se tornaram recorrentes desde abril de 2015. (Com agências internacionais)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.