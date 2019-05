Lucro da indústria chinesa tem queda anual de 3,7% em abril

26/05/2019 | 23:14



O lucro de grandes empresas industriais da China recuou em abril, depois de registrar um breve aumento em março, evidenciando as dificuldades que companhias do gigante asiático enfrentam em meio à desaceleração da economia e o enfraquecimento da demanda externa.

Na comparação anual, o lucro do setor industrial chinês diminuiu 3,7% em abril, segundo o Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, na sigla em inglês) do país. Em março, houve acréscimo anual de 13,9% nos lucros.

Entre janeiro e abril, o segmento industrial lucrou 3,4% menos do que no mesmo intervalo do ano passado. No primeiro trimestre, a queda anual havia sido um pouco menor, de 3,3%.

No fim de abril, a relação dívida/patrimônio das empresas do setor era de 56,8%, ante 57% em março. Fonte: Dow Jones Newswires.