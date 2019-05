Monotrilho trará benefícios aos usuários de ônibus fretado

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



27/05/2019 | 07:00



Os benefícios da consolidação de ramal do Metrô no Grande ABC, com o monotrilho da Linha 18-Bronze, licitado desde 2014, ultrapassa as fronteiras das sete cidades. Usuários de ônibus fretados, moradores de municípios do Litoral Sul, como Santos e São Vicente, por exemplo, e que trabalham na região ou mesmo na Capital, também seriam impactados positivamente com o deslocamento sobre trilhos. Isso se dá pela tendência de melhora do trânsito a partir de um transporte público eficiente.

A advogada Debora Cristina Ulrich, 47 anos, mora em Santos e, há 16, trabalha em São Bernardo. Ela é responsável por uma das linhas de fretados que trazem trabalhadores do Litoral para a região e alega que o trecho de pior trânsito é entre São Bernardo e São Caetano. “Nos últimos dois meses, perdi ao menos dez passageiros, que não estão mais satisfeitos com o tempo alto que o fretado leva para cruzar essas cidades. Com certeza a Linha 18 ajudaria a desafogar o trânsito e mais pessoas trocariam o carro pelo transporte coletivo”, avalia.

Estudos mostram que o monotrilho é o modal com maior probabilidade para atrair usuários do transporte individual. Cada trem tem capacidade para tirar de dez a 12 ônibus e até 500 carros de circulação.

Debora destacou que, mesmo que o BRT conte com um viário exclusivo, o modal seria afetado pelo tráfego na região. “A gente vê o que acontece com o corredor do trólebus e a dificuldade que os ônibus têm no entorno do Paço de São Bernardo, por exemplo”, completou.

Administrador da AEXS (Associação dos Executivos de Santos, São Paulo e São Vicente), Fábio Almeida avalia que muitos passageiros que têm como destino São Paulo poderiam completar a viagem com o Metrô. Por isso, se beneficiariam do fato de ter estação no Centro de São Bernardo. “Essas linhas (de fretados que partem de estações do Metrô) têm o que a gente chama de flexibilidade. O passageiro que tem a carteirinha pode pegar o coletivo em qualquer horário. Hoje, aqueles que saem do Grande ABC têm uma janela menor de horários disponíveis, a maioria, concentrada na parte da noite”, explicou. A AEXS transporta, diariamente, cerca de 2.200 pessoas, sendo 120 delas com destino a uma das cidades da região.



ESTUDOS

O governo do Estado de São Paulo discute, desde março, a possibilidade de trocar o monotrilho, que consta no projeto original da Linha 18-Bronze, pelo BRT (sigla em inglês para sistema de transporte rápido por ônibus). A alegação do Palácio dos Bandeirantes é a de que não há recurso para o pagamento das desapropriações previstas no projeto, estimadas em R$ 600 milhões. Grupo de estudos formado por integrantes da Secretaria dos Transportes Metropolitanos e de governo debate a viabilidade financeira para a obra. A decisão está prevista para ser divulgada até 30 de junho.

A Linha 18-Bronze foi projetada para ter 13 paradas, ligando a estação Sacomã, da linha 2-Verde do Metrô, ao Centro de São Bernardo, passando por São Caetano e Santo André. O projeto prevê, ainda, a construção de sete quilômetros de ciclovias, ao longo do traçado do monotrilho.