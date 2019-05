Alunos representam a região em competição de foguetes

Flávia Fernandes

especial para o Diário



27/05/2019 | 07:00



Estudantes da UFABC (Universidade Federal do ABC), com campis em Santo André e São bernardo, representarão a região na 3ª edição da Spaceport America Cup, a maior competição universitária de foguetemodelismo, que será realizada no Novo México, nos Estados Unidos entre os dias 18 e 22 de junho. O evento reúne 122 equipes de instituições de ensino superior de 14 países, sendo quatro brasileiras: UFABC, ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica), UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) e Poli-USP (Escola Politécnica da Universidade de São Paulo).

A equipe UFABC Rocket Design é formada por 60 estudantes de cursos como engenharia da informação e robótica. O grupo é dividido em departamentos, como administração, marketing e eletrônicos. Dezoito jovens universitários competirão com o projeto Angra, que está há dois anos sendo desenvolvido pela equipe. Segundo eles, trata-se do maior foguete já produzido pela equipe, que iniciou as atividades em 2009.

O foguete Angra tem três metros de altura e conta com cinco áreas: estrutura, propulsão, eletrônica, recuperação e carga paga. Este último é um teste científico, realizado pela primeira vez pelo grupo, que será carregado dentro do foguete e se trata de experimentação quântica, que verificará as partículas do foguete em movimento.

Aluno de engenharia da informação e vice-capitão da UFABC Rocket Design, Lucas Varisco, 22 anos, iniciou no grupo em 2016. Segundo ele, participar do desenvolvimento de um foguete é uma experiência de “grande responsabilidade”. “Nosso maior empenho é levar esse projeto adiante para que outros ingressantes também tenham a mesma oportunidade que estou tendo”, destaca.

Para participar da competição deste ano, o grupo vem realizando testes com o foguete nos espaços físicos da UFABC. Já em relação à verba utilizada para construção e montagem dos projetos, tudo é mantido pelos próprios integrantes da equipe. “Realizamos vendas de rifas, camisetas e outros utensílios com a marca do grupo. Também temos a nossa vaquinha virtual para ajudar”, explica Lucas. Conforme ele, a equipe gastou aproximadamente R$12 mil entre construção do foguete e taxas de inscrição na competição internacional.

A Spaceport America Cup oferece um troféu e um prêmio em dinheiro para a equipe que chegar mais perto do apogeu, que é de 10 mil pés (3.048 quilômetros) e obter a pontuação máxima nas notas dos jurados. Os demais colocados não recebem premiação.

Em dez anos de atuação, a UFABC Rocket Design já conta com prêmios importantes. Um deles é a conquista do primeiro lugar no Festival Brasileiro de Minifoguetes, com os foguetes Eirapuã I e II, em 2016.