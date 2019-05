São Caetano leva a pior em disputa com Tubarão-SC

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



26/05/2019 | 19:00



A ideia do São Caetano era seguir a boa fase após bater o Tubarão-SC na semana passada por 4 a 1. Mas a animação foi por água abaixo ontem, no Estádio Domingos Gonzales, em Santa Catarina, quando os dois times se reencontraram em disputa pela Série D do Campeonato Brasileiro. O time regional levou a pior com placar de 3 a 2.

Com a vitória, primeira do Campeonato, o Tubarão soma quatro pontos e fica na terceira posição. Já o Azulão, com três, fica na lanterna. Cianorte, com nove, é líder, e o Caxias, com sete, está em segundo na tabela. O Azulão pega o Cianorte domingo, às 16h, no Albino Turbay ( Paraná). O Tubarão encara o Caxias no Centenário (Rio Grande do Sul), no mesmo dia e hora.