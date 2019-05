26/05/2019 | 17:11



Uma dos assuntos mais quentes por aí é a gravidez de Laura Neiva. Nem ela e nem seu marido, Chay Suede, falam sobre o assunto, mas o que chamou mesmo a atenção foi uma foto compartilhada por Neiva em suas redes sociais.

Laura mostrou para os seus fãs e admiradores do seu trabalho, no último sábado, dia 25, um print de uma conversa com Chay no qual ela pede por uma sopa e depois por um cachorro-quente ao marido. O mais engraçado é o espanto do ator com a variedade de pedidos.

Na legenda ela escreveu:

- Como tem sido os dias do Chay comigo.

Que fofos!