Tatá Werneck assume que por causa da gravidez passa mal antes, durante e depois das gravações

26/05/2019 | 16:11



Tatá Werneck que está grávida de sua primeira filha, fruto de seu relacionamento com Rafael Vitti, aproveitou as suas redes sociais no último sábado, dia 25, para fazer um leve desabafo sobre como foi gravar a última temporada do seu talk show grávida.

- Uma temporada diferente. Me sinto mal, cansada, cabeça tá meio lenta porque eu dou o comando dizendo que preciso focar no programa e meu corpo diz: dane-se. Estamos gerando a sua filha. Se vira! Que bom que meu corpo é mais inteligente que as minhas vontades.

Na foto da publicação do desabafo, Taís Araújo está dando um beijinho na barriga de quatro meses de gestação da apresentadora, e Tatá ainda continuou o desabafo comentando que já passa extremamente mal durante as gravações.

- Passo mal antes, durante e depois. Mas terei esse registro pra sempre. Dos dias em que trabalhei grávida e entendi um pouco mais da doação visceral que é ser mãe. Não estou reclamando da minha filha! Já a amo mais que tudo na vida! Mas tentando tornar real o que sempre achei que fosse mágica.

A gravidez é realmente uma grande mudança para o corpo da mulher! Estamos ansiosos já para ver o rostinho do bebê e saber o nome da meniniha de Tatá e Rafa Vitti!