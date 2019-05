Kim Kardashian ganha de aniversário de casamento uma surpresa de Kanye West

26/05/2019 | 16:11



Kim Kardashian e Kanye West tiveram um aniversário de casamento para lá de especial! Na noite do último sábado, dia 25, o rapper surpreendeu sua esposa com um presente romântico. Ele a levou para Las Vegas, nos Estados Unidos, só para os dois assistirem ao show de Céline Dion.

É claro que a socialite compartilhou tudo em seus Stories! No início da noite, ela estava sendo maquiada com sua marca de produtos e logo depois ela mostrou o look que escolheu para passar a noite. Como você pode ver pela foto acima ela foi com uma roupa toda branca e muito brilho. Os dois assistiram a apresentação juntos e logo depois foram tietar a diva que estava nos palcos. Todo mundo tem seu momento de fã, né!?

Kim e Kanye possuem quatro filhos juntos: North, Saint, Chicago e o caçula Psalm. Os dois estão comemorando cinco anos de casado e já passaram por muitos momentos tocantes juntos. Um exemplo disso, é o trailer divulgado pela Netflix em que Kanye fala sobre sua mãe que já morreu. O vídeo é uma prévia do programa O Próximo Convidado Dispensa Apresentações e nele o apresentador David Letterman questiona o astro sobre como a mãe dele se relacionaria com seus netos. Kanye responde:

- Esta teria sido a época mais divertida da vida dela. Ter as crianças correndo pela casa e ser capaz de comprar brinquedos para eles.

O rapper também lembra do último brinquedo que recebeu de sua mãe, um urso de pelúcia, logo antes dela falecer. Kim estava na platéia e aparecem cenas dela olhando com o que parece ser apoio e admiração pelo marido.