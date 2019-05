Duda Nagle fala sobre novos projetos e que quer aumentar a família

26/05/2019 | 16:11



Duda Nagle que teve que interpretar dois personagens lutadores em sua passagem pela Malhação e em Rio Heroes, agora em entrevista para a colunista Patrícia Kogut, assumiu que quer investir na preparação para papéis em produções de ação. Para quem acompanha Duda nas redes sociais, já deve ter visto que ele anda compartilhando cenas de luta em formatos de vídeo.

- Me empolguei e também criei uma lista de atividades que quero que realizar. Já fiz um salto de paraquedas, por exemplo, e tenho planos de gravar vídeos aprendendo direção defensiva, ginástica olímpica, etc.

Além de muitas atividades físicas, a publicação ainda enalteceu que os esforços do marido de Sabrina Sato podem ser notados à mesa. Antes das gravações da série da Fox, o ator teve que adotar uma alimentação regrada, mas que acabou dando uma leve relaxada depois do nascimento de Zoe.

- Estou comento pouca proteína, quase nada de carboidratos e muita gordura boa. Ainda não me pesei, mas já deu para sentir que está funcionando. Quando a Zoe nasceu, a Sabrina inventou na maternidade a fesa de zero anos. Parece que vivi três dias numa festinha infantil. Ainda tinha a descarga emocional do nascimento da filha, então, comi tudo o que tinha pela frente.

Quando o assunto é Sabrina Sato, Duda é só elogios e define a apresentadora como uma mãe coruja e afirma que se depender dele a família aumentará em breve:

- Já sabia que ela seria assim desde antes do parto. Mas, depois que a Zoe nasceu, vi a transformação dela. E nós nos aproximamos muito. A gente sempre dá um jeito! Não estamos saindo muito, mas a bebê dorme cedo e nós vamos deitar tarde. Então, jantamos juntos, assistimos a um filme. A Sabrina diz para ter calma [sobre o aumento da família]. Acho que, quanto mais pensarmos, maior a tendência de postergar, de planejar...

Será que vem logo mesmo um novo bebê de olhos puxadinhos para dividir a atenção e os brinquedos da Zoe? Aguardamos ansiosamente por esse momento!