26/05/2019 | 15:11



Marina Ruy Barbosa que estava dando uma olhada nas redes sociais, se deparou com uma foto extremamente antiga dela abraçando Rafael Ciani e Bruna Marquezine. A publicação foi compartilhada no perfil de Ciani na última sexta-feira, dia 24, e a ruiva até deixou um comentário carinhoso para o ex-ator:

- Rafael! Que demais essa foto. Ah, infância, tempo bom, né? Espero que você e sua família estejam bem!

Ai, que fofa!! Na foto as duas atrizes estão super pequenas com um look de gala abraçadas pelo ex-ator que também está todo trabalhado na elegância.