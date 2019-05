Após passar fim de semana no Rio, Bolsonaro embarca nesta tarde de volta ao DF

26/05/2019 | 14:09



O presidente Jair Bolsonaro embarca na tarde deste domingo, 26, de volta a Brasília, após passar o fim de semana em sua casa, num condomínio da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.

Bolsonaro almoça neste momento na Igreja Batista Atitude, no Recreio, também na zona oeste do Rio, onde participou de um culto religioso com a mulher Michelle, frequentadora do templo evangélico.

Segundo a assessoria da Presidência, Bolsonaro segue para a Base Aérea do Galeão, na zona norte da capital fluminense, logo após o almoço. A previsão de chegada à capital federal é 15h.

Neste sábado, 25, Bolsonaro participou da cerimônia de casamento do filho Eduardo Bolsonaro, deputado federal pelo PSL-SP. Eduardo e Heloísa Wolf se casaram em uma celebração para 150 convidados, nos jardins de uma casa de festas em Santa Teresa, na região central do Rio. A cerimônia foi restrita a uma lista seleta de parentes e amigos da família.