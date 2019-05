Boca de urna indica que governistas alemães perderão espaço no Parlamento Europeu

26/05/2019 | 13:46



Uma pesquisa de boca de urna mostra que os partidos governistas na Alemanha devem perder espaço nas eleições para o Parlamento Europeu, com grandes ganhos para o partido Verde e um aumento menor para a extrema-direita.

A pesquisa da rede de televisão ARD mostra votação de 28% para o bloco liderado pela chanceler Angela Merkel, e os seus parceiros, os social-democratas, de centro-esquerda, caindo para 15,5%. Em 2014, esses partidos obtiveram, respectivamente, 35,4% e 27,3% dos votos.

De acordo com a pesquisa, o partido Verde ocupa o segundo lugar com 22% - o dobro do resultado de cinco anos atrás. O partido Alternativa para a Alemanha teria obtido 10,5% de apoio, melhor do que o resultado de 2014, mas menor do que a votação obtida na última eleição nacional da Alemanha, em 2017.

A Alemanha é o país com maior número de assentos no Parlamento Europeu: 96 do total de 751.