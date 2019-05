Irmã de Neymar arma festa de despedida de solteira para a ex-cunhada, Carol Dantas

26/05/2019 | 13:11



Carol Dantas foi surpreendida com uma festa de despedida de solteira no último sábado, dia 25. O evento foi todinho organizado por Rafaella Santos, irmã de Neymar e ex-cunhada da loira. Carol irá se casar com Vinicius Martinez no dia 8 de junho em Sorocaba, no interior de São Paulo. Juntos, eles estão à espera de Valetin. Para a festa, ela apostou em um look todo branco, deixando a barriguinha de grávida em evidência.

Gente ganhei uma festa de despedida e eu to apaixonada! Coisa mais linda! Eu to quase chorando Olha a responsável... , disse Carol enquanto posava com Rafaella Santos.

No clique, Carol apareceu ao lado das madrinhas de casamento e algumas amigas. Depois do evento, ela agradeceu pelo carinho:

Eu to muito feliz, ansiosa para o meu casamento. Estava com pessoas que eu amo muito. Muito obrigada madrinhas, obrigada Rafa em especial. Foi muito além do que eu sonhava.

E essa mamãe está sendo muito paparicada, né? Carol posou sorridente enquanto ganhava um carinho na barriga das amigas. Valetin será irmão de Davi Lucca, único herdeiro de Neymar.