Fátima Bernardes, Túlio Gadêlha, Letícia Colin e mais famosos curtem show de Caetano Veloso

26/05/2019 | 12:11



Noite romântica! Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha posaram abraçadinhos na noite do último sábado, dia 25, minutos antes de curtirem um show de Caetano Veloso com os filhos Moreno, Zeca e Tom, no Rio de Janeiro. Um #Ofertorio de amor, de esperança, de luz. Salve Caetano, Moreno, Zeca e Tom, escreveu a apresentadora ao divulgar que marcou presença na apresentação.

O casal Letícia Colin e Michel Melamed também marcou presença! Os dois posaram juntos e sorridentes!

Miriam Freeland e Roberto Bomtempo também posaram juntinhos ao chegarem no evento. Já Regina Casé levou toda a família para curtir o show.Ela estava acompanhada de Pedro Januário, Benedita Casé, a apresentadora e Estevão Ciavatta. E Dira Paes levou o filho primogênito Inácio para curtir o show.