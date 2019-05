Maiara e Fernando beijam muito em palco de show

26/05/2019 | 12:11



Maiara e Maraísa se apresentaram na noite do último sábado, dia 25, no palco do Skuta Festival, na Arena Anhembi, em São Paulo. A dupla sertaneja ainda levou para a apresentação o cantor Fernando, namorado de Maiara.

O casal, claro, não perdeu a chance de trocar alguns beijinhos no palco. Em meio à multidão, os dois ficaram em clima de romance e o cantor comentou a participação especial no show: Ela sobe para cantar e eu que não sou besta aproveito, escreveu ele no Instagram.

Maiara escolheu um vestido preto com detalhes transparente e estampa de estrelas. Enquanto Maraísa surgiu com um conjunto preto todo cheio de brilhos para cantar ao lado da irmã.

Marília Mendonça também se apresentou no palco do festival. Para a ocasião, a cantora apostou em um macacão brilhoso azul. Que arraso!