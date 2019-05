Débora Nascimento fala sobre a vida exposta após separação de José Loreto e dispara: -Não é um homem que nos define

26/05/2019 | 12:11



Débora Nascimento esteve no Altas Horas na noite do último sábado, dia 25, e mesmo antes de ser questionada sobre sua vida pessoal, a atriz, que está no ar como Gisela, na novela Verão 90, fez um desabafo ao citar a reviravolta de sua personagem nas telinhas:

- Gisela é uma montanha-russa! E a vida é isso. Estou ótima, feliz. Porque a gente não pode deixar que nada nos defina. Não é um homem que nos define, não é um relacionamento que nos define, não é a nossa profissão que nos define. Então já vou falar sobre isso! Recentemente, uma coisa super íntima minha, uma situação veio a público. E você tem que passar por isso e entender que as coisas acontecem na vida e, na verdade, 10% são as coisas que acontecem e 90% o que você faz com elas. Então isso também não pode te definir. O que te define é o que você leva para a vida, o que você é dentro de você, o que você leva dessa vida, sabe? Eu levo a felicidade, disse ela, que foi aplaudida pela plateia.

Apesar de não citar o nome de José Loreto, de quem se separou após rumores de traição virem à tona, Débora falou sobre a curiosidade do público por ter tido o fim do casamento exposto na internet. Mesmo enfrentando uma situação delicada, ela conta que preferiu se manter ativa nas redes sociais:

- Muitas vezes as pessoas querem ver algumas coisas que aguçam o que elas querem, o que elas desejam ver. E aí eu pensei: O que eu vou mostrar nesse momento em que eu estou tão exposta? Refleti e falei: Vou mostrar parte da minha arte, parte da minha essência, um pouco de poesia, um pouco de reflexão, um pouco de sabedoria com doçura, com leveza. Acho que é trazer um pouco a galera enraizada no que é importante na verdade do que é nossa essência.

Ela ainda falou que o assédio do público atualmente se dá muito mais por causa dos fatos ligados à sua vida pessoal do que em relação à carreira. Serginho Groismann, então, questionou se ela deixou de sair em público por causa disso:

- É uma onda de amor muito grande, que antes eu recebia muito por causa dos meus personagens e agora, pela primeira vez, é muito pessoal.A vida seguiu normal, mas sempre fui muito reservada. Sempre fui de ficar muito mais no meu ninho, com meus poucos e bons amigos. É claro, me preservei e cuidei das minhas feridas e das minhas questões. Eu no meu ninho. Depois que as vísceras foram expostas a gente recolhe tudo e organiza a casa. Mas aí depois sair, ver os amigos e receber todo esse carinho foi incrível. É o que acho que também me deixa cada vez mais feliz e consciente de que a vida é tudo, a vida é mais e a vida sou eu feliz, declarou ela.

Bella, filha de Débora e Loreto, também foi assunto no programa. A atriz contou que continua amamentando e que ser mãe foi transformador em sua vida:

- Ela está uma coisa! Três dentinhos: dois embaixo, um em cima. Está andando, apontando tudo. Eu amamento ainda, então é uma delícia e uma transformação. Digo que entrei em contato com lugares que não conhecia, que nunca tinha acessado em mim. Não é que ela me transformou, mas o que eu passei por causa dela, por gerá-la, por tê-la na minha vida, me transformou. Entrar em contato com sombras, com desejos, com medos, que antes não existiam. Ela realmente me transforma a cada dia, a cada semana.