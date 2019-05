Mariana Goldfarb entrega detalhes do casamento com Cauã Reymond e diz que ator a alertou sobre distúrbio alimentar: Foi bom passarmos por dificuldades

26/05/2019 | 12:11



Cauã Reymond está cada vez mais discreto em relação à vida pessoal, no entanto, sua esposa, Mariana Goldfarb, parece ter conseguido convencê-lo de poder falar sobre o casamento dos dois, que aconteceu no último mês em Minas Gerais, e contou apenas com 40 convidados, como a modelo revelou em entrevista à revista Ela, do jornal O Globo. O ator não quis aparecer nas fotos, mas Mariana divulgou para a publicação algumas imagens do casório.

O casamento foi diurno, para apenas 40 pessoas. Todo mundo era padrinho e madrinha. Foi do nosso jeito, no meio da natureza e sem a necessidade de agradar a terceiros. Os convites foram enviados por WhatsApp, meu buquê foi feito com flores locais e não fiquei me preocupando com a decoração. Usei um vestido assinado pela estilista Helô Rocha, do Atelier Le Lis. Estava descalça na hora do ?sim!?. Só queríamos celebrar nosso amor. Não transformamos o momento num evento. Assim como não mudei meu nome, continuo Mariana Esteves Goldfarb. Não senti essa necessidade. Cada um com seu sobrenome, com sua história e árvore genealógica. A partir de agora, vamos plantar uma nova árvore., resumiu ela sobre o grande dia do casal.

O relacionamento já teve idas e vindas, mas Mariana confessou que as dificuldades foram boas na vida do casal:

Conheci o Cauã na natação há 17 anos, acredita? Nadávamos no mesmo clube. Eu era uma garota e ele já estava na TV como o Maumau, de Malhação. Em 2015, nos reencontramos numa festa no Rio. Nunca tinha passado pela minha cabeça a possibilidade de namorar um ator ou alguém público, mas nos apaixonamos. No ano seguinte, engatamos um romance. Estávamos juntos há três anos quando decidimos oficializar a união. Não tem por que casar senão for por amor. Por qualquer outro motivo, vai dar errado. Foi uma novela com final feliz, com algumas idas e vindas (a última crise, em 2018, durou quatro meses). Mas quer saber? Foi bom passarmos por dificuldades para termos certeza do que queríamos.

Por enquanto, ela afirma que irá aproveitar a vida de casada, mas que os dois planejam aumentar a família, embora a beldade tenha um certo receio em deixar um herdeiro no mundo:

Quero muito ter filho. Mas vou aproveitar a vida de casada um pouquinho. Meu único medo é colocar um neném no mundo do jeito que estão as coisas. Vou sofrer vendo um ser que saiu de mim, e que amarei incondicionalmente, tendo que lidar com tudo de ruim que está acontecendo. Temos que nos rever o tempo todo.

Cauã, aliás, foi fundamental na vida de Mariana há cerca de dois anos, quando ela enfrentou um distúrbio alimentar. A pressão e a cobrança por causa do namoro a fizeram descontar na própria imagem. Apesar do alerta do companheiro, Goldfarb explica que perdeu o controle da situação e precisou de ajuda profissional para se recuperar:

Há dois anos e meio, sofri com distúrbios alimentares. Não estava me permitindo comer. Minha figura estava feia, parecia um esqueleto e minha saúde estava debilitada. Foi um período complicado, de muita pressão ( nas redes sociais, por causa do namoro ). Cauã e minha família me alertaram, mas eu não enxergava a situação como eles. Perdi o controle. Estava num ciclo vicioso: não ingeria uma fruta sequer durante o dia, mas me jogava na barra de chocolate à noite. Certa vez, vomitei por me sentir culpada. Esse episódio foi marcante e percebi ali que estava doente, anoréxica. Fui procurar ajuda médica.

A relação com as redes sociais continua sendo uma questão para Mariana lidar:

Na análise, a minha alimentação não é mais um tema. Falamos muito sobre minha relação com as mídias sociais. Pergunto o que as pessoas ganham destilando tanta maldade por ali. Criticam meu corpo, meus cabelos, minhas roupas, minhas sobrancelhas. É verdade que os ataques diminuíram bastante de uns tempos para cá, mas ainda estão lá. Também estou mais seletiva com o que posto no Instagram. A rede é uma ferramenta que pode colocar alguém nas alturas ou lá para baixo. Compartilho apenas o que vai somar. Não cravo uma perfeição que não existe. Demorei para entender que poderia estar fazendo mal para alguém., declarou ela.

Depois da entrevista ser divulgada online, Mariana recorreu à mesma rede social para publicar uma foto só de biquíni, exibindo a barriga trincada. Na legenda, falou sobre o assunto:

Me falavam que eu tava bonita como nunca , me falavam que queriam ter o mesmo corpo que o meu, pediam os meus treinos e as minhas dietas, queriam ser minhas amigas porque estava nas capas de revista tentando convencer a todo mundo mas principalmente a mim que estava tudo bem. Agora eu te pergunto: quando você olha pra essa Foto , acha mesmo que tá tudo bem ? Que eu to feliz? Quer mesmo a minha dieta ? Quer mesmo ser amiga ? Quer ficar assim ? Pra que ? Pra quem ? A ditadura da magreza traz tanto sofrimento, mas você não está sozinha.