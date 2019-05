Para que volte aos trilhos

Do Diário do Grande ABC



Os mais de 180 mil moradores do Grande ABC que diariamente recorrem ao transporte por trem para atividades corriqueiras, como ir e voltar do trabalho ou da escola, sabem bem o que é esperar em estações nem sempre em boas condições e o calvário de viajar em vagões normalmente apinhados, problema este que já poderia ter sido resolvido, não fosse o descaso da empresa que deveria zelar pela qualidade e bom atendimento. Afinal, como mostra a edição de hoje deste Diário, equipamento que poderia reduzir o intervalo entre um trem e outro nas plataformas de sete para três minutos estão esquecidos há dez anos em um depósito na Capital.

Comprados pela módica quantia de 176 milhões de euros (algo em torno de R$ 790 milhões), os equipamentos permitiriam mais do que dobrar a capacidade de transporte do ramal que liga Rio Grande da Serra à Capital, passando por Ribeirão Pires, Mauá, Santo André e São Caetano. Para resumir, isso significaria viagens mais confortáveis e com menor tempo de espera nas plataformas, sonhos acalentados já há anos por cidadãos e cidadãs da região que veem nos trens forma mais rápida de chegar ao destino. Ou por quem opta por deixar o carro na garagem para fugir do trânsito caótico e dos congestionamentos.

Por mais que a CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) recorra ao tempo de vida útil (40 anos) dos equipamentos – ou seja, estão dentro do prazo de validade – e à queda de arrecadação para justificar o atraso, é impossível não tratar a questão como descaso com o dinheiro público, fruto de impostos e passagens. Por isso mesmo, o MP (Ministério Público) de São Paulo instaurou inquério civil para investigar os motivos que levaram a empresa a deixar equipamentos tão caros mofando em um depósito.

E, como bem coloca o promotor Silvio Marques, responsável pelo caso, “a maior lesada neste período tem sido a população, que tem a oportunidade de ter um serviço melhor, mas não consegue devido a esse problema”. Que a ação do MP sirva para que o processo seja agilizado e o serviço de instalação dos equipamentos volte aos trilhos.