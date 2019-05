Multidão de ato pró-governo segue em direção à Praça dos Três Poderes em Brasília

26/05/2019 | 11:25



Em ato programado para acontecer em frente ao Congresso Nacional, em Brasília, em apoio às pautas do governo Bolsonaro, uma multidão de manifestantes caminha em direção à Praça dos Três Poderes na manhã deste domingo (26), quando estão programados protestos em pelo menos 312 cidades brasileiras. Os manifestantes estão acompanhados de trios elétricos, identificados pelos movimentos Limpa Brasil e Direita Brasil. Também já há pessoas concentradas em frente ao Parlamento.

Entre os apoiadores, em grande parte vestidos com roupas em cores verde e amarelo, pessoas carregam bandeiras do Brasil e também estampadas com o rosto do presidente Jair Bolsonaro. Faixas pedem aprovação de pautas do Executivo pelo Congresso, como a aprovação da reforma da Previdência e do projeto anticrime e anticorrupção do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro.

De cima do trio identificado pelo Movimento Limpa Brasil, um homem no microfone defende essas pautas e também aprovação da reforma administrativa, que diminuiu o número de ministérios, e ainda a instauração da CPI da Lava Toga, comissão parlamentar de inquérito para investigar o "ativismo judicial" em tribunais superiores.

Há pouco, de cima de um dos trios, uma mulher pediu para que pessoas se oferecessem para vestir uma roupa de "lagosta do STF". O Supremo Tribunal Federal foi alvo de polêmica recente em função de um edital que prevê refeições com lagosta e vinhos com premiação internacional.