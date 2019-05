26/05/2019 | 09:15



O ministro do Meio Ambiente do Reino Unido, Michael Gove, entrou na disputa para suceder a primeira-ministra Theresa May, que deixará o cargo no dia 7 de junho. Gove afirmou neste domingo: "Eu posso confirmar que vou colocar meu nome na disputa para ser primeiro-ministro deste país".

A campanha pela liderança do partido Conservador começará oficialmente após May deixar o cargo, mas oito pessoas já afirmaram que irão concorrer. O vencedor será escolhido por parlamentares conservadores e cerca de 120 mil membros do partido, e se tornará primeiro-ministro automaticamente.