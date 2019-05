26/05/2019 | 07:54



O Studio Universal vai estrear na segunda-feira, 27, às 22h, o filme Julieta, que é dirigido por Pedro Almodóvar. Drama espanhol, que tem no elenco Emma Suárez, Adriana Ugarte, Daniel Grao, Inma Cuesta, conta a história de uma mulher de meia-idade, que pretende morar com o namorado em outro país. No entanto, ao encontrar uma antiga amiga da filha, ela muda de planos.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.