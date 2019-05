26/05/2019 | 07:30



Cyril Ramaphosa tomou posse neste sábado, 25, para um novo mandato de cinco anos na presidência da África do Sul. Em cerimônia realizada em Pretória, o chefe de Estado prometeu fazer o país crescer e acabar com a corrupção. Ramaphosa, que tinha assumido a presidência em fevereiro de 2018, após a renúncia de Jacob Zuma, terá agora o seu primeiro mandato completo. Zuma, ausente na cerimônia, foi forçado a renunciar pelo próprio partido, o Congresso Nacional Africano (CNA) em razão de graves escândalos de corrupção. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.