Autor de disparos em igreja no interior de MG tem alta e é levado para presídio

25/05/2019 | 21:32



Rudson Aragão Guimarães, de 39 anos, que matou a ex-namorada e depois assassinou outras três pessoas no interior de uma igreja na cidade de Paracatu, no noroeste de Minas, recebeu alta hospitalar neste sábado, 25, de acordo com informações divulgadas pela Polícia Civil. O homem foi levado para o presídio da cidade.

Na terça-feira, 21, Guimarães matou a ex-namorada Heloísa Vieira Andrade, de 59 anos, e outras três pessoas: Antônio Rama, de 67 anos, Marilene Martins de Melo Neves, de 52, e Rosângela Albernaz, de 50.

O autor dos crimes matou a ex-namorada com um golpe de canivete no pescoço. A mulher estava na casa de parentes de Guimarães e orava ao lado da mãe e da irmã do criminoso. As outras três vítimas foram mortas a tiros na Igreja Batista Shalom, a três quarteirões do local onde o homem matou a ex-namorada.

Guimarães estava internado desde a terça-feira, depois de levar um tiro na clavícula disparado por um policial militar que o confrontou dentro da igreja. As investigações iniciais apontaram que um desentendimento entre o pastor da igreja e Guimarães pode ter sido o motivo que levou o autor dos crimes a assassinar as quatro pessoas.

Uma das vítimas, Antônio Rama, é pai do pastor da igreja. Guimarães, que tem histórico de dependência química, teria sido afastado da comunidade religiosa e não aceitou a decisão. Depois do ataque, a Polícia Militar apreendeu o revólver usado pelo atirador na igreja e seis munições não deflagradas.