São Caetano visa embalo em visita ao Tubarão-SC pela Série D

O São Caetano espera aproveitar o embalo no reencontro com o Tubarão-SC para iniciar com tudo o returno da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série D. Hoje, às 16h, no Estádio Domingos Gonzales, casa dos catarinenses, o representante do Grande ABC não tem como pretensão repetir os 4 a 1 aplicados sobre o mesmo adversário, semana passada, mas espera pelo menos o mesmo resultado, uma vitória, voltando para casa com os três pontos e entrando de vez na briga por uma das duas vagas para o mata-mata.

O técnico Luiz Gabardo teve os últimos dias livres para trabalhar sobre erros e acertos da última partida. E sua expectativa é que o time siga demonstrando evolução. “A gente vem crescendo semana a semana. A tendência é crescer também, buscar o resultado, até porque a gente precisa dele”, disse o comandante, que espera conquistar em Tubarão os três pontos perdidos no Anacleto Campanella para o Cianorte (revés por 1 a 0).

Entre os jogadores, o discurso é similar sobre a importância deste returno. “A gente sabe que, até o último jogo contra o Caxias, teremos apenas decisões pela frente. Será importante fazer boas partidas. E, por isso, precisamos buscar as vitórias para conseguirmos a classificação e depender apenas dos nossos resultados”, disse o zagueiro Júnior Alves. “Estamos no caminho certo e precisamos somar estes três pontos fora de casa para engrenar na competição. Se a gente vencer, vamos grudar na parte de cima da tabela e pode ter certeza que estaremos na briga”, emendou o lateral-direiro Alex Reinaldo.

Luiz Gabardo deve repetir a equipe da semana passada, ou seja, com Régis, Vinicius Kiss, Emerson Santos e Jefferson Maranhão formando a linha média, com Gleyson e Fernandinho à frente.

Já do lado catarinense, Luizinho Vieira deve promover alterações na equipe. Mas mantém o segredo. Derrota praticamente elimina antecipadamente o Tubarão.