Creche Jd.Mirante II abre as portas hoje

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



26/05/2019 | 09:00



A Prefeitura de Santo André inaugura, na manhã de hoje, às 11h, a creche Mirante II, na Rua Angra dos Reis, no Jardim Mirante. Esse é o segundo equipamento da série de dez que estão previstos para serem entregues até 2020. Serão 321 vagas para crianças de zero a 3 anos, sendo que 37% dos alunos vão estudar em tempo integral e o restante em meio período. Em 7 de abril, foi inaugurada a unidade Cata Preta, com capacidade para 350 estudantes.

O equipamento entregue hoje conta com sete salas de aula, três berçários, espaço multimídia e brinquedoteca, além de toda estrutura de creche, como lactário e lavanderia. Com três andares, a unidade tem ainda dois elevadores e piso emborrachado. “Esse será o padrão de todas as creches que vamos entregar até o próximo ano”, afirmou o prefeito Paulo Serra (PSDB).

A expectativa da administração é a de que, a partir da semana que vem, as famílias dos alunos que já estão inscritos sejam chamadas para realizar matrícula. As aulas estão previstas para terem início em agosto. Serão atendidas, primeiramente, crianças que estão na fila de espera da unidade Professora Maria Ruth Koch Manfrin Croque, no Jardim Carla (segundo o site da Prefeitura, são 125 nomes na lista). Até o início das atividades, a creche Maria Ruth continua recebendo os pedidos de inscrições.

Em frente ao equipamento que está sendo inaugurado hoje, a administração está construindo a Creche Mirante I, que vai disponibilizar mais 320 vagas, também para crianças de zero a 3, com previsão de abertura no primeiro semestre do ano que vem. “A Prefeitura havia perdido o recurso para essa creche, quando foi descredenciada do programa Pró-Infância, do governo federa, assim como outras três dessa leva de dez que vamos entregar”, destacou o prefeito.

A cidade assumiu compromisso com o MP (Ministério Público) e com a Defensoria Pública do município de abrir, até abril de 2020, ao menos 2.247 novas vagas em creches. “Nosso cronograma está em dia e estamos bastante otimistas de que o prazo será cumprido”, concluiu Paulo Serra.

Para a gerente de educação infantil Mara Lucia Sbrano Rozendo Passos, tanto a comunidade quanto a equipe que vai atuar na creche está com expectativas positivas para o início das atividades. “Vamos oferecer atendimento de qualidade e com total estrutura para as crianças”, pontuou.

Entre os vizinhos, a certeza de que essa a outras unidades são necessárias na cidade impera. “É muito importante que as mães tenham onde deixar os filhos para trabalhar”, declarou Jaine Novaes da Silva, 20 anos, moradora das proximidades da Creche Mirante II.