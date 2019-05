Para Luiz Fernando, Morando tem medo de enfrentar Luiz Marinho

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



26/05/2019 | 09:24



Deputado estadual por São Bernardo, Luiz Fernando Teixeira (PT) disse que o governo do prefeito Orlando Morando (PSDB) “quer inverter a lógica” ao articular a rejeição das contas do ex-prefeito Luiz Marinho (PT) na Câmara. “O Orlando tem medo de disputar contra o Marinho, sabe que o Marinho vai derrotá-lo.”

Na semana passada, as contas de 2015 e de 2016 sobrestaram a pauta no Legislativo de São Bernardo, travando qualquer possibilidade de discussão de outros projetos. O impasse decorre do fato de, atualmente, não haver votos necessários para rejeitar as contabilidades de Marinho e, assim, abrir caminho para enquadrar o petista na Lei da Ficha Limpa e deixá-lo inelegível.

Para Luiz Fernando – que chegou a ter o nome cogitado para concorrer ao Paço em 2020, mas tem bancado Marinho como prefeiturável –, Morando utiliza “subterfúgio imoral” para invabilizar um concorrente direto ao posto de prefeito. “Seria a mesma coisa que se você fosse disputar eleição, saber que seu adversário é mais forte e tentar matá-lo”, comparou.

O deputado disse também confiar nos vereadores para que “uma injustiça não seja cometida”. O petista lembrou que nunca na história de São Bernardo um parecer positivo emitido pelo Tribunal de Contas foi revertido na Câmara e que seriam necessários “19 doidos” para rejeitar os balanços financeiros no Legislativo.

“Não pode rejeitar contas de um prefeito as quais o Tribunal de Contas diz que estão perfeitas. Grande parcela dos vereadores foi aliada do (ex-) prefeito Luiz Marinho. Muitos daqueles participaram do governo. Direta e indiretamente. Hoje, ele não pauta porque não tem votos. Por que não tem os votos? Porque ali (na Câmara) há grande número de vereadores que não são vendáveis. Não trocam voto por meia dúzia de cargos ou qualquer outra vantagem”, disparou.

O TCE emitiu parecer positivo às contas de 2015 e de 2016, mas a comissão mista da Câmara orientou o plenário pela rejeição, alegando apontamentos feitos pelo Ministério Público de Contas (órgão vinculado ao TCE) e diretoria de fiscalização. Para que os balancetes sejam reprovados, são necessários dois terços dos votos – 19.

O presidente da Câmara de São Bernardo, Ramon Ramos (PDT), tem reiterado que é “zero” a influência do governo Morando no debate e que cada vereador tem liberdade de analisar, tecnicamente, o que diz o parecer da comissão mista. Ele declarou, na semana passada, que pretende encerrar esse debate em, no máximo, 15 dias.