Projeto muda estatuto e trata de manter empregos de autarquias andreenses extintas

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



26/05/2019 | 09:19



Projeto de lei, em tramitação na Câmara de Santo André, prevê alterar a redação do estatuto dos funcionários públicos e inclui texto sobre manutenção de empregos do quadro de pessoal em caso de autarquias extintas. A matéria foi protocolada na casa dentro do contexto de andamento da proposta do governo Paulo Serra (PSDB), que pede autorização legislativa para firmar acordo de concessão de parte do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) à Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) pelo prazo de 40 anos.

O artigo 138 do texto cita que, “extinguindo-se o cargo, inclusive por ocasião de reorganização, extinção ou criação de órgão ou entidade, o funcionário ficará em disponibilidade com provento igual ao vencimento ou remuneração até seu obrigatório aproveitamento em outro cargo, de natureza e vencimento compatíveis com o que ocupava”. O propositura é assinada pelo vereador Eduardo Leite (PT). Não há estimativa se o texto será votado antes do projeto do Paço.

Por ter sido protocolada de maneira isolada, a matéria provocou incômodo na própria bancada do PT, a maior da casa, com cinco integrantes. A avaliação é que o encaminhamento na Câmara poderia partir de proposta conjunta do grupo. Cabe frisar que há nesse contexto o fato de que Leite é pré-candidato do partido ao Paço andreense, concorrendo internamente com ao menos outros três correligionários, como a companheira de bancada Bete Siraque e os ex-prefeitos Carlos Grana (2013-2016) e João Avamileno (2002-2008).

O prefeito Paulo Serra já sustentou, em entrevistas a respeito da gestão compartilhada, que entre os encaminhamentos para assinar o acordo está a garantia dos empregos da autarquia andreense. São cerca de 1.000 funcionários. No projeto que tramita na Câmara, o texto pede autorização a instituir PDV (Plano de Desligamento Voluntário) aos ocupantes de cargos públicos do quadro de pessoal do Semasa. O parágrafo único do artigo cita que “os servidores que não aderirem ao PDV poderão ser cedidos à Prefeitura de Santo André, nos termos da legislação vigente”.