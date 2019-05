Ex-parlamentares aposentados de Sto.André custam R$ 1,3 mi à Câmara

Fábio Martins

26/05/2019 | 09:20



A Câmara de Santo André teve gasto de R$ 1,34 milhão em 2018 com 32 ex-vereadores e pensionistas registrados na folha. Isso porque, até 1989, os parlamentares, incluindo casos de suplentes que assumiram a cadeira, quitavam valor de contribuição durante ao menos oito anos ao Ipesp (Instituto de Previdência do Estado de São Paulo), diante da proposta de aposentadoria especial. A lista de beneficiários consta no Portal da Transparência.

A casa manteve convênio com o instituto no período para recolhimento de contribuição previdenciária dos vereadores. À época, a entidade também era responsável pelo pagamento de aposentadoria e pensão dos parlamentares. O benefício deixou de ser pago em 1989 por ruptura do contrato. Naquele ano, segundo informações internas, a Câmara assumiu essas despesas a todos aqueles que tinham o direito adquirido ou tinham atingido o tempo mínimo de contribuição (oito anos) para requerer a concessão da aposentadoria.

A possibilidade de obter aposentadoria especial foi eliminada desde então. Com o direito adquirido, a Câmara deve pagar os salários até a morte de todos os ex-vereadores e familiares diretos que contribuíram com o Ipesp. “Em resumo, a partir de 1989, os demais vereadores para se aposentarem passaram a seguir as regras do trabalhador comum”, alegou o Legislativo, se referindo ao regime do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). O rol apresenta 16 parlamentares aposentados e outros 16 pensionistas.

A remuneração dos beneficiários do grupo varia de R$ 1.734, menor fatia, a R$ 14,5 mil, teto do pagamento a João Antonio Cara Valentim, vereador aposentado, que ficou na casa de 1960 a 1963 e de 1964 a 1971, chegando a ocupar os cargos de prefeito e vice-prefeito em 1963. A lista inclui ainda os nomes de José de Araújo (PSD) – eleito a primeira vez em 1972, e que deixou o Parlamento na última legislatura –; Wilson Brandão, que teve mandato de 1969 a 1973 e de 1983 a 1988 e irmão do ex-prefeito Newton Brandão; Ademir Scarpelli (1977 a 1983), ex-deputado estadual; Crolinda Silveira Sampaio (1973-1976), primeira mulher a exercer o posto na cidade e também ex-parlamentar paulista; Belarmino Maximiano (1969 a 1972 e 1977 a 1982); e Clovis Sidney Thon (1960 a 1962), outro que exerceu o cargo de prefeito em 1963.

Segundo relatório de despesas com pessoal da LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme números da Câmara, do período de maio de 2018 a abril de 2019 e considerando também os encargos sociais, o percentual é de 3,31% em relação ao total da folha.

Os demais legislativos do Grande ABC, questionados, sustentaram não despender valores de aposentadoria a ex-parlamentares. Apenas a Câmara de São Bernardo não respondeu às indagações.

Ao se tratar sobre a aposentadoria de políticos, em 1998, foi promulgada emenda constitucional que aplica o regime geral de Previdência “ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de emprego público”. A casa de São Caetano citou que, desde então, o “entendimento é que, por ocuparem cargo temporário, todos os políticos, de vereadores a presidentes, devem ser enquadrados nas regras do regime geral de Previdência”.