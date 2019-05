Região inicia campanha do agasalho

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



26/05/2019



De olho naqueles que precisam de ajuda para encarar o inverno – cujo início será em 21 de junho –, prefeituras e empresas iniciaram as tradicionais campanhas do agasalho. Entre as sete cidades, são cerca de 500 postos de coleta, entre estações de ônibus, bases das forças de segurança, comércios e escolas. A meta é arrecadar pelo menos 280 mil peças em bom estado, que serão repassadas para entidades assistenciais.

Com o slogan Nosso Superpoder Contra o Frio é Um Agasalho Novo, a campanha do agasalho da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo) conta com 18 pontos de arrecadação distribuídos pelas sedes da empresa na Capital e um em São Bernardo. Em 2018, foram recebidos 26 mil itens.

Na cidade de São Bernardo, a abertura da campanha aconteceu no último dia 22. Neste ano, o mascote Luck, criado por aluna da Emeb (Escola Municipal de Educação Básica) Helena Zanfelici da Silva, será usado como reforço na ação, iniciativa do Fundo Social de Solidariedade que tem como parceiros empresários e a sociedade civil. Para esse ano, o objetivo é bater o recorde de 2018, com mais de 152 mil peças arrecadas.

Em Diadema, por exemplo, a campanha vai até 28 de julho. O intuito é arrecadar, além de roupas de inverno, cobertores para serem doados às famílias em situação de vulnerabilidade social – a meta é angariar aproximadamente 50 mil peças. No ano passado, a cidade recebeu 34 mil vestimentas e 600 pares de calçados.

As doações podem ser feitas nas unidades de saúde, escolas municipais, delegacias, base da GCM (Guarda Civil Municipal), da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, sede da Câmara Municipal, e também nas empresas parceiras do projeto, como Consórcio Peralta, Prensas Schuler, Colégio Aliança e Embalagens Bandeirantes.

Já em Ribeirão Pires, o Fundo Social iniciará a campanha no do agasalho na quinta-feira. A ação, que vai até setembro, terá pontos de coleta concentrados nos comércios e unidades de saúde do município. Em 2018, o projeto arrecadou 58 mil peças, que foram destinadas para as entidades sociais do município, aos moradores das residências terapêuticas e da rede de assistência social da cidade.

Em Santo André, o Núcleo de Inovação Social destacou que está preparando os detalhes e ajustando o desenvolvimento da campanha. As prefeituras de São Caetano, Mauá e Rio Grande da Serra não forneceram informações sobre o tema até o fechamento desta edição.

HISTÓRIA

Criada em 1947, a campanha do agasalho é uma iniciativa do Fundo Social de São Paulo, em parceria com entidades públicas, privadas e sociedade civil. Seu principal objetivo é coordenar ações de arrecadação de itens de inverno para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade a enfrentar os períodos de frio. O recolhimento de agasalhos e cobertores novos e em bom estado se dá pela disponibilização de coletores e cartazes em locais movimentados, convidando a população a participar.

Inverno terá clima seco e temperaturas baixas

O inverno deste ano promete não surpreender, já que será parecido com o do ano passado, conforme a meteorologia. No Grande ABC, a população pode esperar menor volume de chuva do que o normal e clima frio durante toda a estação, que vai de 21 de julho e 22 de setembro.

De acordo com pesquisas feitas pelos sites de meteorologias, as temperaturas devem ficar na média – mínima 15°C e máxima de 20°C. Para os próximos dias, a tendência é a de que o sol apareça entre nuvens. Além disso, pode chover rápido durante o dia e à noite.

No mês de junho, o clima frio e seco se mantém. São esperadas temperaturas que variam entre 12°C a 15°C na mínima, podendo chegar aos 24°C na máxima. A chuva deverá se fazer presente de forma rápida, porém, prevalecerão os dias parcialmente nublados.

A partir do fim de junho, a expectativa é a de que o sol apareça com maior frequência, acompanhado por períodos de chuva e trovoadas, que deixarão os dias mais nublados.

Julho terá temperaturas mais baixas com períodos de chuvas pelo menos no início do mês. A temperatura ficará entre 11°C e 15°C, perto da média histórica, onde a máxima chega aos 21°C.

O sol volta a aparecer com mais força a partir da metade do mês, acompanhado por nuvens e possível chuva. Neste caso, a média histórica prevê máxima de 21°C e mínima de 10°C.