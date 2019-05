Napoli toma gol no final e encerra temporada com derrota para Bologna no Italiano

25/05/2019 | 19:11



Vice-campeão do Campeonato Italiano pela segunda vez consecutiva, o Napoli não encerrou bem a temporada 2018/2019. Neste sábado, com um gol nos últimos minutos, o time napolitano foi derrotado pelo Bologna por 3 a 2, no estádio Renato Dall´Ara, em Bolonha, pela 38.ª e última rodada da competição nacional, vencida com antecedência pela octacampeã Juventus.

A derrota fora de casa manteve o Napoli com 79 pontos na segunda colocação. A Juventus tem 90 e fechará a temporada neste domingo contra a Sampdoria, em Gênova. No meio da tabela de classificação, sem qualquer preocupação com rebaixamento, o Bologna fechou a sua participação com 44. Subiu para a 10.ª colocação, mas pode cair quatro lugares neste domingo - tem que torcer contra Sassuolo, SPAL, Parma e Cagliari.

Em campo, bem ao seu estilo de jogo, o Napoli começou melhor com maior posse de bola. Criou algumas chances, mas não teve efetividade na conclusão das jogadas. Coisa que o Bologna fez muito bem nos instantes finais do primeiro tempo. Aos 43 e aos 45 minutos, o time da casa marcou duas vezes - com o centroavante paraguaio Federico Santander e com o volante suíço Blerim Dzemaili, respectivamente.

Depois do intervalo, o Napoli manteve o seu estilo de jogo e desta vez conseguiu marcar. Aos 12 minutos, o lateral-esquerdo argelino Faouzi Ghoulam avançou livre do meio de campo, aproveitando a bobeada da defesa do Bologna, que tentou fazer a linha de impedimento, e na saída do goleiro diminuiu a desvantagem.

O técnico Carlo Anecelotti, então, colocou em campo os atacantes Dries Mertens e José Maria Callejón para dar ainda mais opções ao ataque napolitano. Deu certo e o empate veio aos 32 minutos. Após jogada pela esquerda, o belga recebeu livre na grande área e fez o segundo gol dos visitantes.

Só que a zaga do Napoli falhou nos minutos finais e permitiu o gol da vitória do Bologna. Aos 43 minutos, o meia sueco Mattias Svanberg recebeu pela esquerda e arriscou um chute que acabou se transformando em uma assistência, já que no caminho a bola bateu na cabeça de Santander, que estava sem marcação, e entrou no canto direito do goleiro grego Karnezis.

No outro jogo deste sábado, os rebaixados Frosinone e Chievo Verona ficaram no empate sem gols, em Frosinone. O time casa terminou o Campeonato Italiano na 19.ª e penúltima colocação, com 25 pontos. O rival, na lanterna com 17.