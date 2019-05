Com gol de Roger, Ponte Preta derrota o Paraná por 4 a 2 e sobe na Série B

25/05/2019 | 18:57



Em um jogo com duas viradas e três golaços, a Ponte Preta emplacou a segunda vitória seguida no Campeonato Brasileiro da Série B ao passar pelo Paraná por 4 a 2, neste sábado, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pela quinta rodada. Em sua reestreia com a camisa alvinegra, o centroavante Roger teve uma atuação de destaque e marcou um bonito gol no segundo tempo. Antes, o camisa 9 havia acertado o travessão de Thiago Rodrigues.

A Ponte Preta chegou aos mesmos oito pontos de Coritiba e Cuiabá, encostando no G4 - a zona de acesso à Série A. Por outro lado, o Paraná conheceu a sua primeira derrota no campeonato e estacionou nos seis pontos.

O primeiro tempo foi bastante movimentado com os dois times criando boas chances. Aos 21 minutos, Roger cabeceou no travessão e no rebote a zaga tricolor mandou para escanteio. Na cobrança, Edson abriu o placar para a Ponte Preta, desviando de cabeça, na primeira trave, o escanteio cobrado por Gerson Magrão. O time campineiro ainda exigiu duas defesas de Thiago Rodrigues.

No entanto, a defesa pontepretana sofreu um apagão e levou dois gols em três minutos. Aos 36, em uma falha de Renan Fonseca, João Pedro deixou tudo igual ao bater no canto esquerdo do goleiro. Logo depois, o camisa 7 fez o segundo ao acertar o ângulo de Ivan com um chute de primeira. Um golaço.

Atrás do placar, a Ponte Preta voltou para o segundo tempo pressionando o Paraná e, depois de três boas chances, empatou aos 21 minutos. Roger aproveitou cruzamento e de primeira soltou uma bomba sem chances para Thiago Rodrigues.

A virada veio sete minutos depois. O lateral-esquerdo Abner dominou da intermediária e soltou a bomba no ângulo direito alto do goleiro. Outro golaço no Moisés Lucarelli. No lance seguinte, o Paraná só não empatou porque Alesson desperdiçou dentro da pequena área.

O jogo ficou aberto nos minutos finais e a Ponte Preta liquidou a fatura aos 47 minutos, depois de Roger perder um gol na cara do goleiro. Dadá cruzou, Fernando Neto furou e Marquinhos chutou de chapa no cantinho de Thiago Rodrigues.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado, pela sexta rodada. A Ponte Preta enfrenta o Cuiabá, às 19 horas, na Arena Pantanal, em Cuiabá, enquanto que o Paraná recebe o Oeste, às 11 horas, em Curitiba.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 4 x 2 PARANÁ

PONTE PRETA - Ivan; Matheus Alexandre, Renan Fonseca, Airton e Abner; Edson, Camilo (Rafael Longuine), Gerson Magrão e Matheus Vargas (Dadá); Marcondele (Marquinhos) e Roger. Técnico: Jorginho.

PARANÁ - Thiago Rodrigues; Éder Sciola, Eduardo Bauermann, Rodolfo e Guilherme Santos; Luiz Otávio, Itaqui (Caio Rangel), João Pedro (Fernando Neto) e Matheus Anjos; Jenison e Ramon (Alesson). Técnico: Matheus Costa.

GOLS - Edson, aos 22, e João Pedro, aos 36 e aos 39 minutos do primeiro tempo; Roger, aos 21, Abner, aos 28, e Marquinhos, aos 47 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Roger, Ivan, Edson, Gerson Magrão e Abner (Ponte Preta); Eder Sciola e Jenison (Paraná).

ÁRBITRO - Caio Max Augusto Vieira (RN).

RENDA - R$ 40.055,00.

PÚBLICO - 4.112 pagantes (4.663 no total).

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).