Forte esquema de segurança é montado por causa do casamento de Eduardo Bolsonaro

25/05/2019 | 18:35



Um forte esquema de segurança foi montado em todo o bairro de Santa Teresa, no centro do Rio, e nos acessos ao bairro, por causa do casamento do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e da psicóloga Heloisa Wolf.

Policiais do Exército e policiais militares montavam guarda em diversos pontos do bairro no final da tarde deste sábado (25). Os blindados chamados de caveirões foram posicionados nos acessos das favelas.

O presidente Jair Bolsonaro e seus filhos Flávio e Carlos chegaram em comboios da polícia. Na porta da casa de festa Santa Teresa, ao contrário das expectativas, não houve manifestação organizada. Apenas alguns moradores que passaram pela porta gritaram "cadê o Queiroz?", "Bolsonaro, vai tomar no c." e "fascista"; entre outras ofensas.