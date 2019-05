Amy Schumer compartilha foto orgulhosa do marido

25/05/2019 | 18:11



Amy Schumer que teve uma gestação que parecia nunca mais ter fim de tão longa, compartilhou recentemente nas suas redes sociais uma foto mostrando o papai, Chris Fischer, e o filhinho recém-nascido do casal tomando uma mamadeira.

Mas o que chamou mesmo a atenção foi que a roupa tanto de Amy quanto de Chris estavam extremamente encharcadas de água, que se deu pelo simples motivo que o papai aparentemente meio desajeitado deu o primeiro banho na criança.

Nem tudo na maternidade é puro glamour e a comediante deixou bem claro isso, mas a parte legal mesmo é que Amy super exalta as atividades que o papai tenta exercer com a criança e o quanto ela divide esses momentos extremamente orgulhosa com os seus seguidores. É uma fofa, né?