Franca derrota Flamengo, vira série final e fica a uma vitória do título do NBB

25/05/2019 | 17:12



O Franca está mais perto do título da edição 2018/2019 do NBB (Novo Basquete Brasil). Em um duelo equilibrado no lotado ginásio Pedrocão, com mais de cinco mil torcedores, em Franca (SP), o time do interior paulista derrotou o Flamengo por 77 a 71, neste sábado, para virar a série melhor de cinco da final da competição para 2 a 1.

O resultado positivo dá ao Franca a possibilidade de levar o título em caso de nova vitória no jogo 4, que acontecerá no próximo sábado, às 14h30, no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Se o Flamengo vencer em casa, a série volta ao ginásio Pedrocão, em Franca, para o quinto e decisivo duelo exatamente uma semana depois, no dia 8 de junho, no mesmo horário.

A vitória deste sábado foi a 18.ª seguida do Franca em seu ginásio nesta temporada. O time do interior paulista é um dos mais tradicionais do basquete brasileiro. Ostenta 11 títulos nacionais, mas nenhum na era NBB. O último veio já faz 20 anos - foi o tricampeonato de 1997, 1998 e 1999. Já o Flamengo é o maior vencedor da história da liga com cinco conquistas - 2009, 2013, 2014, 2015 e 2016.

Mais uma vez, o ala Lucas Dias foi o nome do jogo pelo Franca. Ele conseguiu um "double-double" (dois dígitos em dois fundamentos), com 18 pontos e 10 rebotes. O armador Alexey também teve ótima atuação, com 16 pontos e cinco assistências, e foi eleito o melhor atleta da partida.

Pelo time rubro-negro, o experiente ala Marquinhos, apagado no jogo 2, realizado na última quinta-feira, se recuperou e foi o cestinha do time, com 16 pontos e sete rebotes. O argentino Franco Balbi e o pivô Anderson Varejão fizeram 13 pontos cada.