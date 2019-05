Amigo de Príncipe Harry fala sobre como ele está lidando com a paternidade: - Não consegue tirar os olhos do filho

25/05/2019 | 16:11



Depois de menos de um mês do nascimento de seu filho, o Príncipe Harry está viajando para Roma. O motivo da viagem é uma partida de polo de caridade, o dinheiro será para ajudar a organização que ele fundou em 2016, com objetivo de dar suporte para crianças que sofrem com HIV e Aids em Lesoto, na Africa.

Mas se engana quem pensa que só pelo príncipe estar longe do castelo, ele está sendo um pai ausente. O presidente da organização contou à People um pouco sobre a relação de Harry com os pequenos:

- Eu não pensava que ele pudesse mais gostar mais de crianças do que ele gostava antes, mas eu vejo um envolvimento novo agora que ele é pai.

O jogador de Polo, Nacho Figueras, é um grande amigo do Duque de Sussex e também estava presente para a partida. Ele já conheceu o pequeno Archie e também conversou com a publicação sobre o príncipe e Meghan Markle:

- O duque não consegue tirar os olhos dele, e nem as mãos. Os dois dois estão em um estado de pura felicidade desde o nascimento.

Nacho completou:

- O duque é o tipo de pai que eu sempre pensei que ele seria. Ele está numa fase muito emociante da vida dele. Ele estava pronto para isso e está amando.

O jogador também comentou que mesmo longe de casa ele é um pai muito presente. Nacho também revela que ele está ausente pela partida, mas que está fazendo isso por uma boa causa e que está sempre preocupado e pensando no filho que tem com a ex-atriz, Archie Harrison.