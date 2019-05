Relembrando entrevista de 2015, Santos anuncia Marinho e Braz vai para o Grêmio

25/05/2019 | 15:38



O Santos anunciou neste sábado a contratação do atacante Marinho, que estava no Grêmio. O jogador de 28 anos assinou até o final de 2022 e se transfere em definitivo. A negociação envolve a ida do zagueiro David Braz ao time de Porto Alegre. O atleta estava emprestado ao Sivasspor, da Turquia, mas ainda pertencia à equipe paulista. Além de ceder Braz, o clube alvinegro vai pagar cerca de R$ 4,5 milhões ao clube tricolor gaúcho.

A chegada de Marinho foi divulgada pelo Santos com bom humor nas redes sociais. Em seu perfil no Twitter, o clube fez menção à famosa entrevista dada pelo atacante em 2015, quando atuava pelo Ceará. Na ocasião, o jogador fez dois gols no empate por 3 a 3 contra o Santa Cruz.

Ele comemorou tirando a camisa e recebeu cartão amarelo. Em entrevista após o jogo, o alagoano foi informado de que estava suspenso da próxima partida. Surpreso, ele reagiu com um palavrão: "Que m****, hein? Sabia não".

Marinho chega ao Santos para jogar pelo lado do campo. A expectativa é de que o jogador possa suprir a futura saída de Rodrygo, que vai para o Real Madrid após a Copa América. O novo contratado estava no Grêmio desde junho de 2018, quando chegou do Changchun Yatai, da China. Pelo clube gaúcho, o ponta fez 22 partidas e marcou oito gols.

Em toda a carreira, Marinho acumula passagens por Fluminense, Internacional, Caxias-RS, Paraná, Goiás, Ituano, Náutico, Ceará, Cruzeiro e Vitória, além de Changchun Yatai e Grêmio. Ele também teve rápida passagem pelas categorias de base do Santos e até vestiu a camisa 10, mas 12 anos atrás.

O alagoano é o nono reforço do Santos para a temporada de 2019. Os outros são o goleiro Everson, o zagueiro Felipe Aguilar, os laterais-esquerdos Jorge e Felipe Jonatan, os volantes Jean Lucas e Jobson, o meia peruano Cueva e o atacante venezuelano Soteldo.