25/05/2019 | 15:33



Dirigido por Kleber Mendonça Filho, o filme Bacurau ganhou o Prêmio do Júri, no Festival de Cannes 2019, dividindo a honraria com o francês Os Miseráveis, de Ladj Ly. Bacurau troca as reflexões sobre gentrificação de O Som ao Redor (2012) e do longa com Sônia Braga sobre um edifício do Recife (Aquarius) por uma linha de suspense arrebatadora, que deixou a imprensa atônita.