Henri Castelli fala sobre jejum de sexo: - Faço isso todo ano

25/05/2019 | 15:11



É difícil de imaginar que um galã fique por muito tempo sem uma curtição, mas esse é o caso do ator Henri Castelli! O global contou em uma entrevista ao jornal Extra que costuma fazer todo ano um jejum de sexo e bebidas alcoólicas:

- Faço isso todo ano, pelo menos duas vezes. Isso trabalha os chacras, tira a energia que entra e que sai. No contato com outras pessoas, não se sabe a energia que vem dali.

O ator é muito espiritualizado, ele contou à publicação que costuma manter o foco em seu físico e suas energias astrais. Ele também disse que sua ajuda em projetos sociais é focada principalmente na Baobá, uma pousada em Alagoas que tem fortes relações com a cultura afro-brasileira. A relação do ator com o local se deu pelo fato de a Mãe de Santo dele ser de lá. Henri que está com 41 anos de idade e encarou uma rotina pesada de treinos para viver seu personagem em Malhação. O bonitão interpreta Madureira, um professor de Muay Thai que tem origens humildes. Sobre a idade, o famoso não esquenta muito a cabeça. Ele revelou nunca ter feito plásticas e que está gostando da forma como sua aparência está atualmente.

- Quero ter 40 anos de idade com cara de 40. Estou adorando. Seria incrível se pudesse parar no tempo agora.

Ele também comentou sobre as pressões da carreira:

- Tanto tempo depois de ter começado a pressão é maior, ainda que haja experiência.