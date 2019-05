Diário nos Bairros retorna à EE Padre Alexandre Grigoli, em São Caetano

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



25/05/2019 | 14:56



Até às 15 horas desse sábado (25), o Diário do Grande ABC realiza a ação social Diário nos Bairros, na Escola Estadual Padre Alexandre Grigoli, no Bairro Novar Gerty, em São Caetano.

Serviços de orientação jurídica e psicológica, corte de cabelo masculino, oficina de basquete, esmaltação de unhas, algodão doce e brinquedos para as crianças, entre outras atividades, estão à disposição da população, gratuitamente.

Cerca de 30 pessoas acompanharam o teatro de fantoches realizado pela GCM (Guarda Civil Municipal) de São Caetano, que há dez anos é parceira da ação. "É uma oportunidade de estreitar os nossos laços com a população, passando de forma lúdica, mensagens sobre segurança no trânsito, combate ao bullying, alimentação saudável e inclusão social", afirmou a encarregada do teatro, GCM 3° classe Aldenilda Rocha, 44.

A apresentação foi aprovada pelos expectadores, como a estudante Isabelly Vitória Santos Rodrigues, 17. "A abordagem deles é muito boa, especialmente para as crianças, que começam a definir o que é certo e errado", opinou.

Desde 2013, a ação social não era realizada nessa unidade escolar. "A retomada foi um sucesso e o público superou as nossas expectativas", comemorou a professora coordenador do programa Escola da Família, Rosângela Mariotti, 48.